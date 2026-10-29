Landini: "Manovra? Inadeguata e ingiusta, ragioni sciopero più forti"

Roma, 29 ott. (askanews) - Quella varata dal Governo è "una manovra totalmente inadeguata ai bisogni delle persone", è "ingiusta" e "continua a indicare spese per le armi, taglia i soldi alla sanità, non mette nulla sulla casa e sugli affitti, continua a far pagare le tasse a lavoratori dipendenti e pensionati, non restituendo 4 miliardi e mezzo di fiscal drag". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine di un convegno alla Camera sul caporalato.

"Addirittura introduce nuove flat tax - ha aggiunto - in un Paese normale, a parità di reddito devi pagare parità di tasse e combattere l'evasione fiscale, introdurre la progressività vera anche sui profitti e sulle rendite finanziarie. E' quello di cui abbiamo bisogno. Per questo sono ancora più forti le ragioni per lo sciopero generale del 20 novembre, le ragioni delle lotte dei giovani e degli studenti che chiedono di poter avere un futuro".