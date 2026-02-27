Lamborghini: "Perseguitata, festini bilaterali anche a Montecarlo"

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Elettra Lamborghini scatenata sui "festini". La cantante, in gara a Sanremo, aveva raccontato sui social di essere fuggita a Montecarlo perché non riusciva a dormire dal caos notturno della movida, gli ormai celebri "festini bilaterali" nominati da lei anche sul palco dell'Ariston.
La storia continua: "No vabbé raga zio pinguino... Festino bilaterale pure qua sotto... sono perseguitata", scrive stanotte, da Montecarlo.
Nel video si vede Lamborghini di notte che si affaccia alla finestra e dice: "C'è un focolaio anche a Montecarlo... Ma come si permettono"?. Sopra la scritta: "Sentite che busseriaaa!!!"