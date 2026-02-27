ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

Lamborghini: "Perseguitata, festini bilaterali anche a Montecarlo"

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Elettra Lamborghini scatenata sui "festini". La cantante, in gara a Sanremo, aveva raccontato sui social di essere fuggita a Montecarlo perché non riusciva a dormire dal caos notturno della movida, gli ormai celebri "festini bilaterali" nominati da lei anche sul palco dell'Ariston.

La storia continua: "No vabbé raga zio pinguino... Festino bilaterale pure qua sotto... sono perseguitata", scrive stanotte, da Montecarlo.

Nel video si vede Lamborghini di notte che si affaccia alla finestra e dice: "C'è un focolaio anche a Montecarlo... Ma come si permettono"?. Sopra la scritta: "Sentite che busseriaaa!!!"

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi