L'Alto Adige vuole rivoluzionare il trasporto pubblico con l'idrogeno

Bolzano, 22 apr. (askanews) - L'Alto Adige ha in cantiere un progetto per rinnovare la mobilità nel segno dell'ambiente: l'obiettivo è produrre energia rinnovabile, trasformarla in idrogeno verde e usarla direttamente per muovere autobus di linea senza inquinare. L'inaugurazione è prevista prima dell'estate.

Il progetto da 35 milioni di euro, finanziato dal Pnrr, si chiama Hydrogen Adige Valley (HAV), ed è promosso da SASA, (operatore pubblico del TPL, Alperia e Provincia Autonoma di Bolzano).

Prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno con una potenza di 2 MW, a Bolzano sud, in grado di garantire la creazione di almeno 430 kg di idrogeno verde al giorno, utilizzati anche dalle stazioni di rifornimento collegate, a Bolzano e Merano, nell'ottica di potenziare il Brennero Green Corridor. Accanto a questo impianto sorgerà un parco fotovoltaico dedicato che alimenterà in parte il processo di elettrolisi per la produzione di idrogeno, in un circuito chiuso virtuoso, destinato alla flotta di oltre 30 autobus del trasporto pubblico provinciale.