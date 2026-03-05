ULTIME NOTIZIE 05 MARZO 2026

L'allerta resta alta alla base britannica di Akrotiri a Cipro

Milano, 5 mar. (askanews) - L'allerta resta alta a Cipro dopo l'attacco alla base britannica di Akrotiri, nel sud dell'isola. Il Regno Unito aveva acconsentito alla richiesta americana di utilizzare le propri basi per colpire siti missilistici iraniani. Poche ore dopo, droni partiti dalle coste del Libano - nella zona sotto il controllo di Hezbollah, alleato di Teheran - hanno puntato la base della Royal Air Force nell'isola che è parte dell'UE. Londra stata valutando l'invio di un cacciatorpediniere della Royal Navy a Cipro per rafforzare la difesa di Cipro. Anche Grecia e Francia hanno annunciato che mobiliteranno il proprio arsenale militare. Il rischio di escalation del conflitto è altissimo.

