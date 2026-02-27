Lakeland, la Finlandia fra miti scandinavi, sciamani e slow travel

Milano, 27 feb. (askanews) - Lakeland, nota come Regione dei Laghi finlandese, ha incontrato la stampa italiana per presentare una destinazione caratterizzata da oltre 180.000 specchi d'acqua, estese foreste e una ricca tradizione culturale, considerata adatta a viaggi in ogni stagione. L'area si propone come destinazione di turismo sostenibile e benessere, con attività outdoor da svolgere in estate sotto il sole di mezzanotte e in inverno in un contesto naturale silenzioso e rilassante.

Dal mercato italiano arrivano dati in crescita: i soggiorni dei turisti italiani in Finlandia hanno raggiunto 270.900 arrivi nel 2025, con un aumento del 23% rispetto al 2024 e un picco estivo del 31%, record stagionale. La domanda italiana segue la tendenza verso destinazioni che privilegiano la sostenibilità e l'immersione in ambienti naturali, sostenuta da forme di collaborazione tra Visit Finland e i tour operator italiani e da un aumento dei collegamenti aerei.

Krista Kuosmanen, Project Manager Pro Lakeland II, rappresentante della regione finlandese di Lakeland, presenta la zona come destinazione ideale per lo slow travel, adatta a chi cerca pace, natura e attività all'aria aperta senza il ritmo caotico della vita quotidiana. Ai turisti italiani propone sport sia leggeri - come canoa, kayak, trekking, osservazione della fauna e crociere sui laghi - sia più intense, tra cui gravel biking e ciclismo su percorsi ben segnalati attorno ai laghi.

Parte del fascino della regione - come spiega Krista ad askanews - è legato alla cultura finlandese, tra cui il poema epico nazionale Kalevala, che racconta figure mitologiche e riflette il profondo legame con la natura. In particolare, nella parte orientale della Regione dei Laghi permangono tradizioni sciamaniche antiche, oggi oggetto di rinnovato interesse in Finlandia, che conferiscono alla destinazione un'aura di mistero e di folklore quasi fiabesco.

La regione è raggiungibile dall'Italia via Helsinki, con voli diretti operati da Finnair da principali aeroporti nazionali. Sono attivi almeno due collegamenti giornalieri da Roma Fiumicino (FCO) e Milano Malpensa (MXP), mentre nella stagione estiva entrano in servizio nuove rotte da Venezia (VCE), Bologna (BLQ), Napoli (NAP), Verona (VRN), Torino (TRN), Firenze (FLR) e Catania (CTA). Da Milano sono previste anche frequenze aggiuntive stagionali con Ryanair e Norwegian, con fino a due voli al giorno. Da Helsinki è possibile raggiungere la Regione dei Laghi con voli interni diretti verso Kajaani (KAJ), Kuopio (KUO) e Joensuu (JOE), garantiti da diversi collegamenti settimanali di Finnair.