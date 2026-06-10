Laika contro la Fifa a Zurigo: a Trump e Infantino la "coppa morte"

Zurigo (Svizzera), 10 giu. (askanews) - A un giorno dall'inizio dei Mondiali di calcio 2026, sono apparse a Zurigo due nuove opere della street artist Laika1954. La prima, affissa davanti al quartier generale della FIFA in FIFA Strasse, ritrae Donald Trump e Gianni Infantino mentre tengono in mano una "death cup". La seconda, comparsa nel centro città e intitolata "FIFA Crime Cup 2026", raffigura un tifoso messicano con la faccia al muro e le mani alzate, perquisito e arrestato da due agenti dell' ICE.

Per Laika si tratta di "uno dei Mondiali più controversi della storia" sul piano dei diritti umani: "È il Mondiale di Trump, delle deportazioni dell'ICE, delle discriminazioni razziali e della complicità nel genocidio di Gaza".

Nel mirino dell'artista c'è anche il presidente FIFA Gianni Infantino, accusato di aver tradito i valori fondanti del calcio e di aver premiato Trump con il FIFA Peace Award.