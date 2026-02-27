ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

Laika a Sanremo, con omaggio a Ermal Meta per Gaza: "Come le farfalle"

Sanremo, 27 feb. (askanews) - La street artist Laika ha svelato nel centro di Sanremo il suo nuovo intervento intitolato "Come le farfalle": un poster che raffigura una bambina con una bambola e ali di farfalla, simbolo delle vittime più fragili del conflitto. Un'azione che è anche un omaggio al brano "Stella Stellina" di Ermal Meta.

"Scelgo il luogo dove c'è più rumore per rompere il silenzio su Gaza. Non è politica, è umanità", ha dichiarato l'artista.

Laika è arrivata a Sanremo dopo una traversata in barca da Barcellona (oltre 400 miglia) con l'opera "AGAIN", realizzata sulle vele con volti di donne e bambini di Gaza, per accendere i riflettori sulla crisi palestinese e sulla prossima missione della Global Sumud Flotilla (12 aprile).

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi