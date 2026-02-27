Laika a Sanremo, con omaggio a Ermal Meta per Gaza: "Come le farfalle"

Sanremo, 27 feb. (askanews) - La street artist Laika ha svelato nel centro di Sanremo il suo nuovo intervento intitolato "Come le farfalle": un poster che raffigura una bambina con una bambola e ali di farfalla, simbolo delle vittime più fragili del conflitto. Un'azione che è anche un omaggio al brano "Stella Stellina" di Ermal Meta.

"Scelgo il luogo dove c'è più rumore per rompere il silenzio su Gaza. Non è politica, è umanità", ha dichiarato l'artista.

Laika è arrivata a Sanremo dopo una traversata in barca da Barcellona (oltre 400 miglia) con l'opera "AGAIN", realizzata sulle vele con volti di donne e bambini di Gaza, per accendere i riflettori sulla crisi palestinese e sulla prossima missione della Global Sumud Flotilla (12 aprile).