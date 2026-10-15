L'AI nuovo strumento per individuare soffi cardiaci nei cani

Milano, 15 ott (askanews) - L'intelligenza artificiale entra nella medicina veterinaria per proteggere la salute cardiaca dei cani. Per affrontare questo problema, Boehringer Ingelheim ha lanciato Eko Vet+ CANINEBEAT AI, strumento innovativo per rilevare, visualizzare e classificare i soffi cardiaci che spesso passano inosservati.

Le parole di Emanuele Ferraro, Head of Boehringer Ingelheim Animal Health Italia:

"Questo lancio e questa scelta è dovuta al fatto che un po' fa parte del DNA della nostra azienda, quella di unire la competenza scientifica, la competenza della pratica clinica unita anche alla tecnologia. E questo è il motivo per cui abbiamo scelto di lanciare Eko Vet+ CANINEBEAT AI. Cosa rappresenta per la cardiologia? Chiaramente stiamo facendo un grande passo avanti, perché permette assolutamente di oggettivare quello che è il soffio cardiaco, quindi renderlo assolutamente visibile, ma soprattutto condivisibile, permettendo al medico veterinario di poter avere un supporto maggiore nella pratica quotidiana e di poter comunicare correttamente con il proprietario del nostro amico animale".

Uno strumento che non sostituirà la valutazione del medico ma la affiancherà con l'aiuto di un algoritmo di intelligenza artificiale.

L'intervista a Serena Crosara, Medico veterinario, Docente presso l'Università degli Studi di Parma, Phd e dip. ECVIM Cardiologia: "La cosa più semplice è che aiuta a sentire dei soffi che altrimenti magari sono più difficili da sentire. Dagli studi che sono stati pubblicati, sia in umana che nel cane, fino a due terzi dei soffi possono essere persi perché sono di lieve intensità e magari anche di difficile percezione nell'ambiente ambulatoriale. Questo strumento amplifica fino al 40% il soffio e può rendere un pochino più semplice la percezione del soffio. Inoltre, permette anche la registrazione del soffio stesso e quindi di farlo riascoltare, di farlo sentire al proprietario dopo averlo registrato. C'è una visualizzazione per il proprietario del soffio del proprio cane e può essere anche di supporto per convincere il proprietario a fare ulteriori accertamenti necessari".

Il nuovo Eko Vet+ CANINEBEAT AI è un ponte tra tecnologia e sensibilità clinica, per prenderci cura del cuore dei nostri amici a quattro zampe con una precisione mai vista prima.