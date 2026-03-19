ULTIME NOTIZIE 19 MARZO 2026

Lagarde: siamo ben posizionati per navigare questa incertezza

Milano, 19 mar. (askanews) - La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha lanciato un severo avvertimento, affermando che la guerra ha "reso le prospettive significativamente più incerte", con il rischio di un'inflazione più elevata e di una crescita inferiore.

Ma "siamo ben posizionati per affrontare questa incertezza", ha aggiunto. "L'inflazione si è mantenuta intorno al target del 2%. Le aspettative di inflazione a lungo termine sono ben ancorate e l'economia ha mostrato resilienza negli ultimi trimestri. Le informazioni che arriveranno nel prossimo periodo ci aiuteranno a valutare in che modo la guerra influenzerà le prospettive di inflazione e i rischi ad essa connessi".

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