Lagarde: "Lascio una Bce pronta per il futuro, con un lavoro ben fatto"

Milano, 29 ott. (askanews) - "Ho appena informato i miei colleghi che lascerò la carica da presidente della Bce il 7 febbraio. E' stato motivo di grande orgoglio servire questa istituzione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso negli ultimi sette anni". Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde con un videmessaggio su X sulle sue dimissioni, in cui appare con dei cerotti sul viso.

"Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, sostenuto e aiutato nella missione che abbiamo in Europa: essere una solida roccia che assicura stabilità dei prezzi e finanziaria. E penso che lascio questa istituzione con un senso di lavoro ben fatto - conclude - e di una Bce pronta per il futuro".