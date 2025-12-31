ULTIME NOTIZIE 31 DICEMBRE 2025

Lagarde fa gli auguri a Bulgaria nell'Euro: brinderò con vino bulgaro

Roma, 31 dic. (askanews) - "Mentre entriamo nel 2006 accogliamo orgogliosamente la Bulgaria nella famiglia dell'euro! I nostri sinceri ringraziamenti alla Banca nazionale bulgara per il lavoro e l'impegno profusi nella preparazione per l'adozione dell'euro. Auguro a tutti un nuovo anno felice e di successi!". Così la presidente della Bce, Christine Lagarde su X, dove rilancia un video messaggio di auguri in occasione dell'ingresso il primo gennaio 2026 della Bulgaria nella valuta condivisa. "Brinderò con un buon vino bulgaro", aggiunge Lagarde.

ECONOMIA
35
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi