Lagarde (BCE): più a lungo durerà la guerra e più alti prezzi energia

Francoforte (Germania), 30 apr. (askanews) - La Banca Centrale Europea (BCE) ha mantenuto il suo tasso di interesse principale al 2% per la settima volta consecutiva da luglio, nonostante lo choc energetico causato dalla guerra in Medio Oriente che "sta esacerbando l'inflazione e pesando sul clima economico". "Più a lungo durerà la guerra e più alti rimarranno i prezzi dell'energia, maggiore sarà probabilmente l'impatto sull'inflazione generale e sull'economia", ha affermato Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea.

"Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre principali tassi di interesse della BCE. Sebbene le informazioni in arrivo siano state sostanzialmente in linea con la precedente valutazione del Consiglio direttivo sulle prospettive di inflazione, i rischi al rialzo per l'inflazione e i rischi al ribasso per la crescita si sono intensificati".

"Più a lungo durerà la guerra e più a lungo i prezzi dell'energia rimarranno elevati, maggiore sarà probabilmente l'impatto sull'inflazione generale e sull'economia", ha sottolineato.