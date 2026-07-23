Lagarde (Bce): "Per ora tassi fermi, decisione unanime"

Milano, 23 lug. (askanews) - La Banca Centrale Europea mantiene invariato il tasso di interesse di riferimento sui depositi al 2,25% e afferma che l'inflazione potrebbe "intensificarsi ulteriormente" a causa dei nuovi conflitti in Medio Oriente. La presidente della Bce, Christine Lagarde, aggiunge che "alcuni governatori" del Consiglio direttivo della banca hanno preso in considerazione un aumento dei tassi durante l'ultima riunione, un possibile segnale che la banca centrale potrebbe alzare i tassi nella prossima sessione di settembre.