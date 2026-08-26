ULTIME NOTIZIE 26 AGOSTO 2026

L'addio dei fan a Dolly Parton: "Univa il Paese, mancherà molto"

Nashville, 26 ago. (askanews) - I fan di Dolly Parton in tutti gli Stati Uniti ricordano la star della musica country morta a 80 anni e che, partita da una famiglia povera nel Tennessee, è diventata un'icona grazie a successi come "Jolene" e "9 to 5".

"Ha fatto tantissimo per il Paese e la comunità, ed era semplicemente una persona straordinaria, e penso che all'America mancherà davvero molto", dice una fan. "Penso che lei sia stata una forza davvero unificante nel nostro Paese", aggiunge un altro.

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