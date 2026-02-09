L'accusa di Pompeo a Xi: diffondere il Covid sua scelta intenzionale

Milano, 9 feb. (askanews) - Le accuse di Mike Pompeo a Xi Jinping: il virus del Covid è "fuggito accidentalmente" dal laboratorio di Wuhan, in Cina ed è stato solo un "pessimo sviluppo di armi biologiche e un errore" ma " è stata una scelta intenzionale" mettere "un gruppo di persone malate su un aereo per Milano" uccidendo "10 milioni di persone". Così in un passaggio del suo dialogo odierno all'Ispi, a Milano, presentando il suo libro autobiografico "Mai un passo indietro".

Pompeo ha ricoperto alcune delle posizioni più influenti della politica estera degli Stati Uniti, prestando servizio prima come Direttore della CIA e poi come Segretario di Stato nella prima amministrazione Trump. Dalle missioni segrete a Pyongyang alla liberazione di ostaggi americani, dalle trattative sul nucleare iraniano agli accordi di pace in Medio Oriente, vengono rivelati episodi mai raccontati e le scelte difficili che hanno segnato la carriera dell'ex Segretario di Stato, per cercare di difendere la sovranità, la sicurezza e i valori della sua nazione.