L'Accademia di Brera presenta i 18 artisti di Magnolia

Milano, 16 set. (askanews) - Fino al 3 ottobre 2026 l'Accademia di Belle Arti di Brera presenta Magnolia, la mostra dedicata a una selezione di diciotto giovani artisti che hanno compiuto il loro percorso di studi all'Accademia. Il curatore Massimo Kaufmann ad askanews: "Questa mostra nella ex chiesa sconsacrata di San Carpoforo, che è un'aula dell'Accademia di Brera e che per l'occasione si veste da spazio espositivo, è una delle mostre che celebrano i 250 anni dell'Accademia di Brera. La prima e la seconda sono state tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, una mostra della Scuola di Scultura di Gianni Caravaggio, poi una seconda della Scuola di Nuove Tecnologie. E questa è la terza che raccoglie degli artisti che sono stati studenti di Brera. I giovani artisti già conosciuti, lanciati nel mercato, hanno fatto delle mostre anche in spazi museali come la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma e si avviano a diventare delle grandi promesse, qualcosa di più, degli artisti famosi. Quindi è una mostra che vuole cogliere nell'aspetto formativo di questi artisti le ragioni del perché si viene a studiare a Brera. Magnolia è il nome di un cortile interno dell'Accademia e quindi rappresenta un po' il cuore pulsante della vita studentesca: per questo abbiamo chiamata la mostra Magnolia, omaggio alla vita degli studenti dentro l'Accademia". Questo cortile è un luogo separato dalla curiosità dei turisti, dove studenti e docenti si danno appuntamento per chiacchierare, dove si organizzano incontri e si suona, si gioca a ping pong, sfilano i costumi della Scuola di Moda e si fanno grandi progetti per la vita. Il percorso espositivo restituisce una pluralità di linguaggi e di ricerche: dalla pittura al disegno, dal pastello alla fotografia, dal bassorilievo all'installazione, fino alle pratiche performative e sonore. Conclude Kaufmann: "Come tutti i progetti dedicati ai giovani artisti, vuole anche essere una scommessa: quella di portare sulla scena alcuni ex studenti che, a nostro parere, meritano una particolare attenzione. Il miglior risultato che questa mostra potrà raggiungere sarà che un domani tocchi a qualcuno di questi giovani artisti il compito di esserne il curatore".

Gli artisti che espongono sono Ermanno Brosio, Matteo Capriotti, Martina Cassatella, Denise Ceragioli, Stefano De Paolis, Roberto de Pinto,Martina Franchini, Emilio Gola, Andrea Loi, Claudia Mangone, Francesco Marcone, Cecilia Mentasti, Gabriele Napoli, Aronne Pleuteri,Massimo Pugliese, VENERDISABATO (Luca Guarino e Sara Lomboni) e Nicolò Villa. La mostra è curata da Massimo Kaufmann e accompagnata da un catalogo con un testo critico di Lorenzo Madaro e un intervento di Marco Cingolani, tutti docenti dell'Accademia.