ULTIME NOTIZIE 25 GIUGNO 2026

Labro, un borgo da vivere tutto l'anno

Labro, 25 giu. (askanews) - Situato sulle colline che dominano il lago di Piediluco, al confine tra Lazio e Umbria, Labro è un borgo medievale che custodisce un importante patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Grazie alla sua posizione strategica, tra natura, cammini e itinerari di turismo lento, rappresenta una tappa di interesse per escursionisti, viaggiatori e pellegrini che attraversano il territorio tra la Valle Santa reatina e la Valnerina.

Nell'ambito del progetto di valorizzazione turistica e culturale del borgo, promosso dal Comune di Labro, è stato avviato un percorso finalizzato a rafforzarne l'attrattività e a promuoverne la fruizione durante tutto l'anno. L'intervento ha previsto la realizzazione di strumenti di accoglienza e informazione, come centri multimediali, audioguide e contenuti digitali, affiancati da una strategia di comunicazione dedicata alla promozione del territorio e della sua identità.

Particolare attenzione è stata dedicata ai camminatori e ai pellegrini, valorizzando il ruolo di Labro all'interno della rete dei percorsi che attraversano l'Appennino centrale e promuovendo un modello di turismo lento capace di generare nuove opportunità per la comunità locale.

Attraverso il miglioramento dei servizi, la valorizzazione degli spazi e il rafforzamento dell'offerta culturale, il progetto ha contribuito a rendere Labro una destinazione più accessibile, riconoscibile e accogliente, capace di attrarre visitatori e nuovi protagonisti della vita del borgo.

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