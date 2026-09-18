L'abito della "vendetta" di Lady D. esposto a Londra prima dell'asta

Londra, 18 set. (askanews) - L'abito indossato dalla principessa Diana la sera in cui suo marito, il futuro re Carlo III, ammise pubblicamente di essere stato infedele durante il matrimonio, viene esposto da Sotheby's a Londra all'inizio di un tour mondiale, prima di essere messo all'asta.

Il capo - soprannominato "Revenge Dress" (l'abito della vendetta) - fu indossato da Diana il 29 giugno 1994 e non è stato visto in pubblico per quasi 30 anni, secondo la casa d'aste.

La sua esposizione avviene in un clima di nuove tensioni tra Buckingham Palace e il fratello di Diana, il conte Spencer, che questa settimana ha mosso una serie di critiche contro re Carlo.

L'abito sarà esposto a Hong Kong, Ginevra e New York, dove verrà battuto all'asta il 9 dicembre con una stima compresa tra i 150.000 e i 300.000 dollari.

L'abito racchiude "un messaggio universale", afferma Morgane Halimi, responsabile globale del dipartimento Borse e Moda di Sotheby's: "Dice che, attraverso ciò che indossi e senza nemmeno pronunciare una parola, puoi far valere te stessa e riprendere in mano la tua narrazione e decidere di essere padrona della tua storia, anche nei momenti in cui ti senti molto fragile e potresti crollare".