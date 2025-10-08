L'abbordaggio delle Forze israeliane alle navi della Freedom Flotilla

Milano, 8 ott. (askanews) - Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell'alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Conscience, e le altre otto imbarcazioni della Thousand Madleens to Gaza (Tmtg) che erano salpate a fine settembre alla volta dell'enclave palestinese con a bordo oltre 150 persone, tra medici, infermieri, giornalisti e attivisti, e aiuti medici a alimentari per un valore di oltre 110.000 dollari. Nelle immagini l'abbordaggio. Oltre alla Conscience sono state intercettate otto imbarcazioni : Abd Elkarim Eid, Alaa Al-Najar, Anas Al-Sharif, Gaza Sunbird, Le la Khaled, Milad, Soul of My Soul e Um Saad.

Credit : Freedom Flotilla Coalition