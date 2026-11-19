Roma, 19 nov. (askanews) - "Non abbiamo capito cosa fa il governo italiano, ringraziamo i 29 esperti e funzionari rivendicati dal Ministero dell'Ambiente che sono qui per lavorare ma non abbiamo capito perché ci sono 50 lobbisti delle fonti fossili alla Cop 31. Si capisce questo governo da che parte sta". Così Patty L'Abbate, deputata del Movimento 5 stelle, componente della Commissione Ambiente della Camera, parlando dalla Cop31 di Antalya, in Turchia.

Intanto i negoziati sono in salita, ha affermato: "Probabilmente ci saranno altri due giorni perché alcune nazioni come Russia, Cina e gli Stati Arabi non vogliono firmare un accordo più stringente sull'abbandono delle fonti fossili e non sono d'accordo sul raggiungere entro il 2035 il 35% di energia elettrica".