"La vita tornerà": le paludi irachene rinascono dopo la siccità

Paludi di Hawizeh (Iraq), 28 apr. (askanews) - Dopo una lunga siccità, le piogge hanno riportato l'acqua nelle paludi di Hawizeh, nell'Iraq meridionale, area umida transfrontaliera condivisa con l'Iran.

Le immagini mostrano barche da pesca e bufali d'acqua tornati a muoversi in una delle zone simbolo del fragile equilibrio ambientale della regione.

"La vita tornerà, con i pesci e il bestiame, e la gente sentirà che la propria terra e il proprio futuro - dice Kazim Kasid, pescatore - sono stati restituiti, perché è nelle paludi che si trovano i loro mezzi di sostentamento. Speriamo che il governo iracheno si prenda cura della popolazione e presti più attenzione alle paludi".