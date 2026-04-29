ULTIME NOTIZIE 29 APRILE 2026

"La vita tornerà": le paludi irachene rinascono dopo la siccità

Paludi di Hawizeh (Iraq), 28 apr. (askanews) - Dopo una lunga siccità, le piogge hanno riportato l'acqua nelle paludi di Hawizeh, nell'Iraq meridionale, area umida transfrontaliera condivisa con l'Iran.

Le immagini mostrano barche da pesca e bufali d'acqua tornati a muoversi in una delle zone simbolo del fragile equilibrio ambientale della regione.

"La vita tornerà, con i pesci e il bestiame, e la gente sentirà che la propria terra e il proprio futuro - dice Kazim Kasid, pescatore - sono stati restituiti, perché è nelle paludi che si trovano i loro mezzi di sostentamento. Speriamo che il governo iracheno si prenda cura della popolazione e presti più attenzione alle paludi".

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