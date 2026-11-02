"La vie d'une femme", una 50enne libera, premiata a France Odeon

Roma, 2 nov. (askanews) - La regista Charline Bourgeois-Tacquet ha vinto il Premio Speciale della Giuria alla diciottesima edizione di France Odeon, il festival del cinema francese che si svolge ogni anno a Firenze, per "La vie d'une femme", interpretato da Léa Drucker.

Il film, che era stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2026, entra nella vita di Gabrielle, che ha 55 anni, è primario e chirurgo in un ospedale parigino, ha un marito che la ama, una madre anziana da accudire. E' una donna piena di energia, la sua vita è una perenne corsa ma quando incontra un'autrice che deve scrivere un romanzo su una donna chirurgo il suo equilibrio vacilla.

Per presentare il film a France Odeon sono arrivate sia la regista che l'attrice protagonista. Charline Bourgeois-Tacquet ha spiegato: "Volevo fare il ritratto di una donna libera, che ha seguito i propri desideri, non conformista, che ha scelto di non avere figli, e certo non si giustifica per questo, e che ha voluto mettere il lavoro al centro della propria esistenza. E' una che riesce a gestire tutto, e quando incontra qualcosa di imprevisto non si tira indietro, si apre ad una nuova esperienza".

L'attrice Léa Drucker ha spiegato cosa le è piaciuto di Gabrielle. "E' un personaggio con mille aspetti, conflitti interiori, pieno di vita. Mi piaceva raccontare una donna di più di 50 anni con così tanta energia e vitalità, appassionata del proprio lavoro, della vita, che fa un mestiere di grande responsabilità e che allo stesso tempo, alla sua età, segue i suoi desideri e si apre a qualcosa di completamente nuovo".