ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2025

La Via Lattea sulle rovine di Palmira, il time-lapse

Palmira, 25 ago. (askanews) - Una meraviglia della natura fa da sfondo a una meraviglia dell'umanità. In questo time-lapse la Via Lattea attraversa le antiche rovine di Palmira, in Siria. Palmira è uno dei sei siti siriani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, tutti danneggiati in misura diversa durante i 13 anni di guerra civile nel Paese. Durante l'occupazione del sito iniziata nel 2015, i jihadisti dello Stato Islamico hanno distrutto diversi templi, colonne e altri tesori antichi, riducendo gran parte della città in macerie.

ESTERI
