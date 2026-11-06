ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

La Ue contro TikTok: viola regolamento Digital Services Act

Bruxelles, 6 nov. (askanews) - L'Unione Europea contro TikTok. In seguito ai risultati preliminari delle sue indagini, la Commissione UE ha ordinato al social network di modificare i suoi feed video personalizzati, accusati di danneggiare il benessere e la salute mentale degli utenti esponendoli a spirali di contenuti con effetti molto negativi.

Secondo Bruxelles la piattaforma cinese mostrando agli utenti, nella sezione Per te, un flusso continuo di video personalizzati viola il digital services act a causa del cosiddetto effetto "tana del coniglio" (rabbit hole) del suo sistema di raccomandazione dei contenuti.

L'azienda, accusata di non aver fatto abbastanza per limitare questo pericolo, rischia una sanzione; il suo algoritmo infatti mostra anche agli utenti più vulnerabili un flusso infinito di video personalizzati, che potrebbe aggravare i problemi psicologici. Le indagini hanno evidenziato come l'algoritmo consideri la visualizzazione e i like come interesse e di conseguenza continui a proporre contenuti analoghi, che spesso ruotano attorno a tristezza, isolamento, peso e immagine corporea.

Inoltre l'introduzione del famoso tasto "Non interessato" non sarebbe sufficiente a modificare il feed. È la terza volta che Bruxelles contesta apertamente il colosso online per violazione del DSA, anche se fino ad ora, è stata ancora inflitta alcuna sanzione.

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