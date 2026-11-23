La vittima visualizza sul display il numero reale della stazione dei carabinieri e si convince che chiama non possa essere che un'istituzione con l'utilizzo di nome, cognome e grado del comandante locale
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