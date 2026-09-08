ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2026

La Torre Eiffel riapre dopo polemica su rimozione del personale femminile

Parigi, 8 set. (askanews) - Torre Eiffel chiusa per sciopero contro le discriminazioni di genere. Il monumento simbolo di Parigi ha riaperto martedì dopo che il personale aveva incrociato le braccia lunedì in seguito all'allontanamento di alcune colleghe durante la visita di un gruppo religioso indù, che aveva richiesto che il tour di sabato fosse organizzato in modo da limitare le "interazioni con le donne".

La SETE società che gestisce il monumento parigino ha riconosciuto che "tali condizioni non avrebbero dovuto essere accettate".

"Quanto accaduto è assolutamente inaccettabile perché costituisce di fatto una discriminazione, ovvero una violenza contro le donne in generale e una violenza contro i dipendenti della Torre Eiffel" ha denunciato il sindaco di Parigi Emmanuel Grégoire, aggiungendo che verrà aperta un'inchiesta. Condanna unanime dell'accaduto da parte di tutto il mondo politico.

Il movimento spirituale BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) poi si è scusato per "qualsiasi dolore o disagio causato" dall'incidente.

Anche tra i turisti grande solidarietà con i dipendenti. "Sì, sono d'accordo con la chiusura perché non è possibile chiedere che una donna sia allontanata per una visita di un leader religioso."

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi