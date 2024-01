Roma, 22 gen. (askanews) - Strade trasformate in fiumi e alberi caduti nel parco dello Yorkshire Dales. Il passaggio della tempesta Isha, con forti venti e piogge torrenziali, ha provocato disagi ai trasporti nel Regno Unito e in Irlanda. Registrato anche un morto domenica sera in Scozia: un ultraottantenne, la cui auto è stata colpita dalla caduta di un albero nei pressi di Edimburgo. Decine di migliaia di abitazioni sono inoltre rimaste senza elettricità.