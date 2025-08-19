ULTIME NOTIZIE 19 AGOSTO 2025

La Svizzera: daremo a Putin l'immunità per i colloqui di pace

Berna, 19 ago. (askanews) - La Svizzera offrirà "immunità" al presidente russo Vladimir Putin, malgrado la sua incriminazione presso la Corte penale internazionale, a condizione che si presenti "per una conferenza di pace". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri di Berna, Ignazio Cassis.

L'anno scorso, il governo federale ha definito "le norme per la concessione dell'immunità a una persona sottoposta a mandato d'arresto internazionale. Se quella persona si presenta per una conferenza di pace, non se si presenta per motivi privati", ha dichiarato Cassis durante una conferenza stampa con il suo omologo italiano Antonio Tajani nella capitale svizzera.

