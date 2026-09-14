ULTIME NOTIZIE 14 SETTEMBRE 2026

La Svezia frena l'onda dell'estrema destra: il centrosinistra avanti

Stoccolma, 14 set. (askanews) - L'estrema destra svedese arretra e sembra che l'onda nera si sia fermata nel Paese scandinavo. Lo scrutinio è ancora in corso e l'esito definitivo di questa consultazione elettorale cruciale non è atteso prima di mercoledì, ma i risultati delle elezioni politiche in Svezia continuano a evidenziare un testa-a-testa con un lieve vantaggio di tre seggi dell'opposizione di centrosinistra sul governo di destra. Un risultato che - riflettono gli analisti - potrebbe frenare lo spostamento del Paese lontano dalla sua tradizione liberale.

La leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative, "Saremo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità... Per il momento siamo in testa. E se questo dato venisse confermato, allora la Svezia avrà un nuovo governo", ha dichiarato Magdalena Andersson rivolgendosi ai suoi sostenitori.

La coalizione di centrosinistra, formata da Socialdemocratici, Verdi, Centro e Sinistra, è in testa al 51,3%. Il centrodestra, formato da Moderati, Liberali e Democratici Svedesi, si è invece fermato al 46,8%. Si certifica il netto calo dell'estrema destra che appoggiava e condizionava dall'esterno l'esecutivo conservatore uscente, che ha penalizzato il governo del premier Ulf Kristersson.

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