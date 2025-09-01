ULTIME NOTIZIE 01 SETTEMBRE 2025

La Sumud Flotilla costretta dal vento a tornare a Barcellona

Barcellona, 1 set. (askanews) - Il vento e il mare non guardano in faccia a nessuno. La Sumud Flotilla diretta a Gaza con aiuti umanitari e centinaia di attivisti filo-palestinesi si trova ferma in porto di Barcellona dopo essere stata costretta a rientrare nella città spagnola dai forti venti del Mediterraneo, hanno dichiarato gli organizzatori. La flottiglia, composta da circa 20 imbarcazioni, è partita da Barcellona domenica 31 agosto. Tra gli attivisti a bordo c'è anche l'attivista ambientale svedese Greta Thunberg.

