ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2025

La stretta Ue sui visti ai russi che fa irritare Mosca

Milano, 7 nov. (askanews) - L'Unione Europea annuncia norme più severe sul rilascio dei visti ai cittadini russi nel tentativo di rafforzare la propria sicurezza a seguito di "atti di sabotaggio" e per il perdurare della guerra in Ucraina, scatenata da Mosca ormai quasi 4 anni fa.

"La Commissione ha adottato norme più severe sui visti per i cittadini russi. Ciò in considerazione dei crescenti rischi per la sicurezza derivanti dalla guerra di aggressione ingiustificata della Russia contro l'Ucraina, tra cui la militarizzazione dell'immigrazione, gli atti di sabotaggio e il potenziale uso improprio dei visti", ha spiegato Markus Lammert, portavoce Ue.

D'ora in poi i cittadini russi non potranno più ricevere visti per ingressi multipli, ma solo visti validi per un unico ingresso nell'UE. Ciò significa che i cittadini russi dovranno richiedere un nuovo visto ogni volta che intendono recarsi nell'Ue. Ciò consentirà di effettuare controlli più attenti e frequenti dei richiedenti per ridurre eventuali rischi per la sicurezza. La decisione segue l'approvazione da parte di tutti gli Stati membri in seno al comitato visti.

Mosca ha reagito alle restrizioni più severe sui visti per i cittadini russi adottate dalla Commissione Europea minacciando nuove contromisure. Il Cremlino, tramite la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, ha dichiarato che la Russia risponderà in funzione dei propri interessi, lasciando intendere possibili rappresaglie diplomatiche o economiche.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi