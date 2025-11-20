"La storia importante" di Eros Ramazzotti un album di duetti e un tour

Milano, 20 nov. (askanews) - Star mondiale, dai numeri impressionanti con più di 80 milioni di dischi venduti, Eros Ramazzotti è da sempre schivo e preferisce far parlare la sua musica. A distanza di tre anni dall'ultimo progetto discografico, arriva l'album che inaugura un nuovo capitolo: "Una Storia Importante" in italiano e in spagnolo.

"Una storia importante è legata non tanto alla canzone quanto alla mia carriera, ai miei quarant'anni di carriera che sono una storia importante e allora da lì è nato il fatto di prendere delle canzoni del passato, degli inediti, fare dei duetti con artisti importanti e amici e niente è venuto fuori questo inizio di progetto".

Eros ha voluto con lui amici e colleghi in questo grande progetto in cui ha ricantato brani storici con stelle del calibro di Andrea Bocelli, Carìn Leòn, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Kany Garcìa, Lali, Max Pezzali e Ultimo che lui vede come suo figlio artistico.

"In questo caso hanno scelto loro i brani, sono loro i miei fan. cui niente, è partito tutto da un'idea mia di fare un disco di duetti, vecchi brani, brani del passato. Ma loro hanno scelto le canzoni tipo Carìn Leòn che questo artista messicano bravissimo, scelto di una canzone degli anni 90, che un'altra te, Giorgia ha scelto di fare Quanto amore sei. È nato tutto così molto spontaneamente e molto normalmente.

Un discorso a parte merita l'emozionante versione di L'Aurora, brano dedicato alla sua prima figlia che ora lo ha anche reso nonno, e che è stato eseguito con la star internazionale Alicia Keys.

"Bellissimo, bellissimo devo dire, mi sembra una persona veramente molto umile, cosa che non succede ultimamente soprattutto con i giovani e devo dire che i grandi hanno sempre un rapporto con la vita molto diverso".

Eros Ramazzotti si prepara a tornare dal vivo con Una storia importante World tour che debutta il 14 febbraio a Parigi e toccherà 30 Paesi e in Italia lo vedrà protagonista negli stadi.

"Per me, io penso anche per tanti altri artisti che hanno tanta esperienza alle spalle il palco sia la cosa fondamentale c'è tutto il resto, è importante, il live è fondamentale".