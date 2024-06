La "Stanza senza Tetto", lo spazio comune del benessere

Reggio Calabria, 18 giu. (askanews) - La "Stanza senza tetto". Questo il nome scelto dagli studenti dell'Istituto di istruzione superiore "Boccioni-Fermi" di Reggio Calabria per lo spazio comunitario rigenerato grazie al progetto di ActionAid "Costruire Futuro, insieme", promosso dalla Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per aumentare la partecipazione civica dei ragazzi stessi ma anche di tutta la comunità educante.

Così, quella che era la tristissima infermeria della scuola è divenuta, grazie all'impegno di un gruppo di giovani, affiancati da professionisti e stakeholder del territorio, una stanza di incontro, relax e benessere aperta al territorio. Un luogo che farà diventare la scuola un po' più a misura di studente. Abbiamo parlato con Eleonora Scrivo - Referente Territoriale ActionAid:

"Abbiamo raccolto una nuova sfida nell'ambito della lotta alle disuguaglianze educative, in questa scuola abbiamo svolto un percorso di formazione e co-progettazione insieme ad un gruppo di studenti e studentesse per rigenerare uno spazio che diventasse un hub aperto alla comunità".

Il progetto ha interessato, oltre Reggio Calabria, le città di Siracusa, Palermo, Roma e Milano. L'obiettivo è il rafforzamento del ruolo della scuola e della comunità educante nella lotta alle disuguaglianze educative attraverso la promozione di competenze civiche e sociali. Abbiamo parlato con Flavia Surace - Studentessa Istituto Fermi e partecipante al progetto:

"La mia esperienza è nata completamente a caso, in quanto avevo partecipato una sola volta ad un incontro e poi non ero molto informata, quindi non facevo parte di un gruppo afferente al progetto e non avevo notizie. Un giorno mi ritrovo in sala docenti e mi fanno unire a loro in quanto parlavano della comunicazione, del creare video, e tante altre cose che mi hanno sempre appassionato".

Tra i 500mila maturandi del 2024, ci saranno anche i ragazzi del progetto di ActionAid che lasceranno ai loro giovani compagni una scuola più accogliente e più aperta, oltre a uno spazio tutto per loro: la Stanza senza tetto.