La stagione della Fondazione Taormina Arte Sicilia, tra star e omaggi

Messina, 28 mag. (askanews) - Cinema, concerti, omaggi. La Fondazione Taormina Arte Sicilia si prepara a una lunga stagione di spettacoli. Fitto il calendario fino a fine anno, a partire dal programma estivo, che avrà il suo clou nella 72esima edizione del Taormina Film Festival, con le serate nella location d'eccezione del Teatro Antico.

Come spiega il Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia Felice Panebianco: "Anche per il 2026 è previsto un ciclo di eventi di importanza internazionale, a partire dal tributo a Giorgio Albertazzi, grandissimo artista italiano che è stato anche direttore artistico di Tao Arte, nel decennale della sua morte. Seguirà ovviamente l'evento di punta della Fondazione, il Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno e anche quest'anno avremo ospiti di caratura internazionale oltre a prime mondiali, grazie al grande direttore artistico Tiziana Rocca, con un parterre di attori e artisti che permetteranno a Taormina anche quest'anno di essere al centro del mondo". Tra i primi nomi già annunciati, l'attrice Premio Oscar Helen Mirren.

"Proseguiremo con gli eventi in programma per tutta la stagione estiva, con un cartellone molto ricco di artisti nazionali e internazionali, tra cui Bryan Adams, i Village People, Baglioni, i Pooh. Completeremo il 2026 con un omaggio, un ricordo di Marinetti e del Futurismo, ripercorrendo la presenza dell'artista italiano a Messina con la riproduzione dello spettacolo 'Elettricità', del 1913, andando così a ripercorrere i passi del Futurismo anche nel nostro territorio regionale". "Per tutti questi eventi - ha aggiunto Felice Panebianco - dobbiamo ringraziare la direzione artistica di Simona Celi e il supporto fondamentale della Regione e dell'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo per il supporto che continua a dare costantemente alla Fondazione per le attività di sviluppo del territorio e di incremento turistico dello stesso".

Gli spettacoli e gli eventi in programma si svolgeranno presso il Teatro Antico di Taormina e alla Casa del Cinema, sede della Fondazione.

"È sicuramente un cartellone ricco, è sicuramente una stagione che ripete quanto già di buono è stato svolto l'anno precedente ma che punta a migliorarsi già con uno sguardo rivolto al 2027 per la prossima programmazione", ha concluso il Sovrintendente.