La Spagna prende tempo sull'attracco della nave colpita da hantavirus

Milano, 5 mag. (askanews) - La Spagna non prenderà "alcuna decisione" sull'attracco alle Isole Canarie della nave da crociera colpita da una epidemia di hantavirus fino a quando non saranno analizzati i dati epidemiologici", ha dichiarato il ministero della Sanità spagnolo, contraddicendo in parte l'Oms che aveva annunciato che il Governo di Madrid avrebbe accolto il vascello a bordo della quale sono in isolamento passeggeri ed equipaggio.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta che l'hantavirus possa essersi diffuso tra le persone a bordo della nave da crociera di lusso. Si registrano già tre morti su sette casi confermati e sospetti.

"Riteniamo che possa esserci una trasmissione da uomo a uomo tra i contatti più stretti", ha dichiarato la direttrice per la prevenzione delle epidemie dell'Oms, Maria Van Kerkhove, durante un briefing a Ginevra, in Svizzera. L'Oms sospetta che il primo paziente, salito a bordo della nave in Argentina, fosse probabilmente già malato prima dell'imbarco.

"Il rischio per la popolazione generale è basso, sette persone su 147 tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi di malattia" ha aggiunto Van Kerkhove.