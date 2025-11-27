ULTIME NOTIZIE 27 NOVEMBRE 2025

La Soyuz MS-28 lanciata verso la ISS con due russi e un americano

Milano, 27 nov. (askanews) - Lanciata con successo la navicella spaziale russa Soyuz MS-28 per una missione verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), decollando dal Cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Il razzo Soyuz 2.1a trasporta un equipaggio di tre persone: il comandante russo Sergei Kud-Sverchkov, alla sua seconda missione, il cosmonauta russo Sergei Mikayev e l'astronauta della NASA Christopher Williams, entrambi al loro primo volo spaziale. Dopo l'attracco, l'equipaggio si unirà a quello della ISS per una permanenza prevista di otto mesi.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi