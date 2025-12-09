ULTIME NOTIZIE 09 DICEMBRE 2025

La Soyuz MS-27 è rientrata sulla Terra, l'atterraggio in Kazakistan

Roma, 9 dic. (askanews) - La Soyuz MS-27 è rientrata sulla Terra; dopo la missione durata circa otto mesi, ha lasciato la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), riportando a casa l'astronauta della Nasa Jonny Kim e i cosmonauti della Roscosmos Sergei Ryzhikov e Alexei Zubritsky.

La navicella è atterrata nella steppa del Kazakistan, a Sud-Est della città di Zhezkazgan. L'equipaggio della Soyuz MS-27 era arrivato sulla ISS lo scorso 8 aprile; durante la missione ha effettuato numerosi esperimenti scientifici.

