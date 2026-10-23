La solitudine come esperienza di pienezza, Benni Bosetto a Firenze

Firenze, 23 ott. (askanews) - IED Firenze e Fondazione Palazzo Strozzi hanno presentato "The Ballad of the Blue Kind" dell'artista Benni Bosetto, un nuovo progetto concepito appositamente per le due sedi, che comprende una mostra presso gli spazi espositivi di IED e due giorni di performance alla Strozzina di Palazzo Strozzi.

The Ballad of the Blue Kind è un'esplorazione delle possibili declinazioni della solitudine raccontata in due momenti complementari dove si alternano la presenza e l'assenza, il suono e il silenzio. Negli spazi della Strozzina cinque personaggi cantano variazioni sul tema raccontando solitudini che si intrecciano l'una all'altra, mentre negli spazi dell'ex Teatro dell'Oriuolo il disegno diventa un oggetto scultoreo e restituisce la memoria dei corpi e delle loro storie, inserendosi in una grande installazione. L'esperienza dello spazio performativo trova un nuovo registro nello spazio scenico di contemplazione di IED, dove il pubblico incontra una dimensione di osservazione individuale.

The Ballad of the Blue Kind racconta la solitudine come uno stato emotivo in costante movimento, che attraversa le diverse età della vita e porta con sé allo stesso tempo drammaticità e leggerezza. Spesso intesa come una forma di separazione dal mondo, la solitudine viene qui affrontata come un'esperienza capace di portare alla luce anche momenti di pienezza e consapevolezza. I cinque personaggi, originati dall'intreccio di topoi letterari, artistici, e stereotipi di diverse solitudini, costituiscono il punto di partenza da cui l'artista ha sviluppato canzoni, disegni, musiche, scenografie, e danno forma al progetto nei due spazi espositivi.