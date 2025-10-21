ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2025

La Siria annuncia il sequestro di 12 milioni di pillole di Captagon

Milano, 21 ott. (askanews) - Circa 12 milioni di compresse di Captagon sono state sequestrate durante un'operazione nei pressi di Damasco, secondo il Ministero dell'Interno siriano, dalle forze di sucurezza. Questo sequestro è uno dei più ingenti da quando l'autorità di transizione ha preso il potere alla fine del 2024.

Il capo della rete è stato arrestato durante l'operazione. La droga confiscata verrà distrutta. Il Captagon, un'anfetamina sintetica illegale, è diventato il principale prodotto di esportazione della Siria durante la guerra civile iniziata nel 2011, costituendo una delle principali fonti di finanziamento illecito per il regime di Bashar al-Assad, che ha trasformato il Paese in un narco-stato. Dalla caduta di Assad, le nuove autorità hanno segnalato numerosi sequestri di captagon in tutto il Paese. Tuttavia, i Paesi limitrofi continuano a segnalare l'intercettazione di grandi spedizioni.

La droga ha invaso la regione, spingendo i Paesi limitrofi a chiedere a Libano e Siria di intensificare gli sforzi per contrastare questo traffico.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi