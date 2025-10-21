La Siria annuncia il sequestro di 12 milioni di pillole di Captagon

Milano, 21 ott. (askanews) - Circa 12 milioni di compresse di Captagon sono state sequestrate durante un'operazione nei pressi di Damasco, secondo il Ministero dell'Interno siriano, dalle forze di sucurezza. Questo sequestro è uno dei più ingenti da quando l'autorità di transizione ha preso il potere alla fine del 2024.

Il capo della rete è stato arrestato durante l'operazione. La droga confiscata verrà distrutta. Il Captagon, un'anfetamina sintetica illegale, è diventato il principale prodotto di esportazione della Siria durante la guerra civile iniziata nel 2011, costituendo una delle principali fonti di finanziamento illecito per il regime di Bashar al-Assad, che ha trasformato il Paese in un narco-stato. Dalla caduta di Assad, le nuove autorità hanno segnalato numerosi sequestri di captagon in tutto il Paese. Tuttavia, i Paesi limitrofi continuano a segnalare l'intercettazione di grandi spedizioni.

La droga ha invaso la regione, spingendo i Paesi limitrofi a chiedere a Libano e Siria di intensificare gli sforzi per contrastare questo traffico.