La sfida della vendemmia ultra-precoce nella regione dello Champagne

Tours-sur-Marne (Francia), 18 ago. (askanews) - Ceste piene di grappoli pronti per essere mandati in cantina. A causa delle ondate di calore, la vendemmia nella regione dello Champagne è iniziata prima del solito quest'anno, sconvolgendo i programmi dei viticoltori e dei lavoratori stagionali francesi e spesso riducendo le loro vacanze.

"Questa vendemmia anticipata è direttamente collegata al caldo intenso, che a sua volta è direttamente collegato ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo negli ultimi anni. La primavera molto mite ha spinto le viti a crescere più rapidamente, poi ci sono stati tre periodi di caldo intenso che hanno fatto maturare prima le uve." dice Ophélie Lapie-Lamiable, viticoltrice di Tours-sur-Marne, vicino a Epernay.

Di fronte a tutto questo non c'è altra scelta che la vendemmia ultra-precoce con temperature elevate e con solo metà della sua squadra a disposizione, tra vacanze e difficoltà di trovare alloggi per i lavoratori.

"Abbiamo iniziato sabato 15 agosto, dieci giorni prima rispetto all'anno scorso. Un'annata storica perché non abbiamo mai visto niente di simile in Champagne, e probabilmente accadrà di nuovo nei prossimi anni. Ma ci ha davvero sorpreso."

Il 2003 è stato il primo anno in cui nello Champagne si è iniziato a vendemmiare a fine agosto, dopo in 20 anni si è arrivati a Ferragosto. "Non abbiamo scelta, ci arrangiamo. Per un produttore di vino, la vendemmia dura una settimana ed è il culmine di un anno di lavoro" spiegano i viticoltori.