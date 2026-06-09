La "Sfera grande" diventa moneta per i 100 anni di Arnaldo Pomodoro

Roma, 9 giu. (askanews) - A cento anni dalla nascita di Arnaldo Pomodoro (1926-2026), la Repubblica Italiana dedica una moneta da 10 euro in argento alla forza visionaria della sua opera e al segno inconfondibile della sua ricerca artistica. Un'emissione che rende omaggio a un protagonista assoluto della scultura contemporanea, le cui opere monumentali sono esposte nei più prestigiosi musei e spazi pubblici del mondo.

Coniata in argento 925 e realizzata in finitura Fior di Conio, la moneta traduce nel linguaggio numismatico uno degli elementi più iconici dell'opera di Pomodoro: la celebre Sfera Grande, metafora della complessità del mondo contemporaneo. Sul dritto è raffigurato al centro il volto dello scultore Arnaldo Pomodoro, tratto da una fotografia di Salvo Galano, mentre il rovescio è dedicato alla celebre "Sfera grande", una delle opere più riconoscibili dell'artista. La scultura, caratterizzata da una superficie esterna perfettamente liscia e lucida che si apre rivelando un complesso sistema di fratture, ingranaggi e strutture interne, diventa nella moneta una potente metafora visiva del mondo contemporaneo: un universo che appare armonico e compatto all'esterno, ma che al suo interno rivela tensioni, dinamiche e trasformazioni continue.