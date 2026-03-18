ULTIME NOTIZIE 18 MARZO 2026

La settimana della bici torna a Milano in autunno

Milano, 18 mar. (askanews) - Un appuntamento importante per gli amanti delle due ruote, la Settimana della Bici torna a Milano con una seconda edizione in programma dal 3 all'11 ottobre 2026. FEELMIBIKE è un evento urbano diffuso che racconta la bicicletta nel suo insieme, come mobilità, sport e cultura. "FEELMIBIKE - ha detto ad askanews il CEO Paolo Biffi - nasce da una esigenza ben precisa, nel senso che a Milano mancava un appuntamento fisso e continuativo sulla biciclette. Quindi proprio per questo abbiamo pensato a questa iniziativa, questo format, questa week che ha avuto la sua edizione pilota lo scorso anno".

Al centro di tutto c'è la bici, simbolo di movimento e condivisione: un viaggio che va oltre una settimana e guarda al futuro per contribuire a costruire una Milano sempre più viva e sostenibile. "FEELMIBIKE ha sicuramente come obiettivo primario quello di promuovere la cultura della bicicletta e farlo su un territorio specifico che è quello della città di Milano, è inclusivo e trasversale. E' rivolta a tutti, a chi utilizza la bici come mezzo di mobilità, a chi utilizza la bici per fare sport e a chi ancora non utilizza la bici e si vuole approcciare a questo mondo".

Il progetto prende forma nel contesto metropolitano con un palinsesto di contenuti e attivazioni (talk, workshop, ride ed experience) distribuiti tra spazi e quartieri diversi. "FEELMIBIKE ritorna quest'anno nel 2026, porteremo diverse evoluzioni rispetto a quella che è stata l'edizione pilota. Sicuramente andremo ad ampliare il palinsesto degli eventi, anche perché allarghiamo il periodo temporale rispetto allo scorso anno, coprendo due weekend dal 3 all'11 ottobre. Coinvolgeremo come lo scorso anno i partner istituzionali, con i vari patrocini del Comune di Milano, della regione Lombardia della città metropolitana e il supporto e la partecipazione di Camera di Commercio e di Confindustria Ancima e tutta una serie di partner e sponsor. Avremo un focus sicuramente diverso e più ampio rispetto allo scorso anno su la Bike Industry che stiamo coinvolgendo e che parteciperà non tanto come sponsor ma come partner organizzativo in quanto porterà contenuti all'interno della settimana e per questo ci aspettiamo un'edizione del 2026 con sicuramente più di 50 eventi in palinsesto e tutta una serie anche di location nuove che andremo a utilizzare".

Un'occasione per far incontrare domanda, servizi e innovazione, e mettere in relazione chi pedala ogni giorno con le realtà che animano e costruiscono l'ecosistema bike milanese: filiera, retail, associazioni e luoghi di aggregazione.

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