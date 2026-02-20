ULTIME NOTIZIE 20 FEBBRAIO 2026

La sanità è "su misura": la svolta della medicina di precisione

Cernobbio, 20 feb. (askanews) - La sanità del futuro non si baserà più soltanto su protocolli standard, ma su cure personalizzate, 'cucite su misura' per ogni singolo paziente. Si chiama medicina di precisione ed è una vera e propria una rivoluzione per il sistema sanitario nazionale, come evidenziato dai maggiori esperti del settore riuniti a Villa Erba, sulle rive del lago di Como, per la terza edizione della Cernobbio School, la tradizionale kermesse promossa da Motore Sanità per tracciare un bilancio aggiornato sulle prospettive e sulle sfide della sanità italiana.

"Insieme alla maggiore dotazione economica abbiamo bisogno di nuovi modelli organizzativi e di sfruttare quelle che sono le enormi opportunità che in questo momento la tecnologia, la tecnica, l'innovazione farmaceutica ci offrono: medicina di precisione, la possibilità di accedere ai servizi di telemedicina - spiega ad askanews il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato -. Pensate che si possono effettuare operazioni chirurgiche a centinaia di chilometri di distanza, con lo specialista chirurgo distante centinaia di chilometri di distanza dal paziente giacente in un letto di ospedale. C'è un servizio sanitario nazionale pubblico che è al fianco del cittadino, che sfrutta quelle che sono le opportunità che in questo momento la tecnica assicura e che ci dà la possibilità appunto di guardare con ottimismo al futuro".

La medicina di precisione si traduce in diagnosi più rapide, terapie più efficaci e meno effetti collaterali per i pazienti.

"La ricerca e l'innovazione ci portano sempre di più verso una medicina personalizzata. Anzi: verso una medicina predittiva. In questo modo attraverso la genetica, la genomica, la radiomica e la diagnosi precoce avanzata possiamo fare appunto diagnosi precoce, quindi intervenire prima - sottolinea Elena Murelli, presidente intergruppo parlamentare di Genomica e Genetica -. La diagnosi precoce ci permette di individuare le patologie e vedere se la ricerca ci permette di avere delle terapie adeguate o sviluppare nuove terapie. Questo è il futuro, il futuro della medicina".

Curare meglio significa soprattutto spendere meglio. Meno ricoveri evitabili, meno terapie inefficaci e meno sprechi sono fattori fondamentali per garantire un futuro sostenibile alla sanità pubblica italiana.

"La sanità del futuro su due pilastri si deve muovere: prevenzione e innovazione - puntualizza Gian Antonio Girelli, presidente intergruppo parlamentare Prevenzione e Riduzione del Rischio -. Non dimentichiamo mai che tutto quello che investiamo in questi settori significa un risparmio, nel medio e lungo periodo, sia di costo sanitario diretto ma anche di costo socio-economico indiretto. Farlo è la scelta che necessariamente bisogna intraprendere".

CRONACA
11
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi