La Russia fa il primo test per il nuovo missile balistico Sarmat

Russia (località segreta), 12 mag. (askanews) - Un filmato diffuso dal Ministero della Difesa russo mostrerebbe il successo di un test di lancio del "Sarmat", un missile balistico intercontinentale pesante di nuova generazione. Il generale Sergey Karakayev, capo delle forze strategiche, ha confermato l'esito positivo del lancio e ha annunciato che il primo reggimento equipaggiato con il nuovo sistema a capacità nucleare - noto in Occidente come "Satan II" - sarà operativo entro la fine dell'anno.

Al termine del primo test del sistema missilistico Sarmat il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato: "Ribadisco ancora una volta che la Russia ha avviato lo sviluppo di sistemi d'arma avanzati che non hanno eguali al mondo. La capacità totale della testata è più di quattro volte superiore a quella di qualsiasi altro sistema missilistico occidentale di pari potenza attualmente in uso", ha proseguito Putin.

Stando ai dati diffusi dallo stesso Putin il Sarmat può muoversi non solo su una traiettoria balistica, ma anche suborbitale, con una gittata che può superare i 35.000 chilometri; l'ingresso in servizio attivo è previsto per la fine di quest'anno.