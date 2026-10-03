ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2026

La Russia chiede agli "stranieri" di lasciare Kiev

Mosca, 3 ott. (askanews) - La Russia ha lanciato un nuovo appello ai diplomatici e agli stranieri affinché lascino Kiev, avvertendo la capitale ucraina di nuovi attacchi "massicci", secondo quanto riportato in una dichiarazione del suo ministero degli Esteri. Mosca ha bombardato l'Ucraina con droni e missili durante tutta la sua offensiva e nelle ultime settimane ha intensificato gli attacchi contro Kiev, prendendo di mira infrastrutture chiave. Ma la guerra che si avvia ormai verso il suo quinto anno è la dimostrazione plastica della sconfitta russa sia sul piano strategico che su quello diplomatico.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi