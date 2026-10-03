La Russia chiede agli "stranieri" di lasciare Kiev

Mosca, 3 ott. (askanews) - La Russia ha lanciato un nuovo appello ai diplomatici e agli stranieri affinché lascino Kiev, avvertendo la capitale ucraina di nuovi attacchi "massicci", secondo quanto riportato in una dichiarazione del suo ministero degli Esteri. Mosca ha bombardato l'Ucraina con droni e missili durante tutta la sua offensiva e nelle ultime settimane ha intensificato gli attacchi contro Kiev, prendendo di mira infrastrutture chiave. Ma la guerra che si avvia ormai verso il suo quinto anno è la dimostrazione plastica della sconfitta russa sia sul piano strategico che su quello diplomatico.