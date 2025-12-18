La Russa: un onore il Papa al Senato, visita felice e inaspettata

Roma, 18 dic. (askanews) -"É stato un grande onore, un grande momento di raccoglimento per i credenti, ma penso anche per i non credenti per quello che la bianca figura del Papa rappresenta come anelito di amore di pace, specie in vicinanza del Santissimo Natale". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato la visita di Papa Leone XIV alla mostra sulla Bibbia di Borso d'Este, in esposizione al palazzo della Minerva.

"Voglio ringraziare il segretario generale" del Senato, Federico Toniato "per avere organizzato e resa possibile questa inaspettata e per noi felicissima occasione di visita del Santo Padre. È venuto in forma privata - ha spiegato La Russa - ecco perché non abbiamo potuto estendere l'invito anche alle altre cariche dello Stato e all'altro ramo del Parlamento, perché ci è stato detto che era una visita in forma privata. È il secondo Papa che viene al Senato in questa legislatura ed è venuto a visitare La Bibbia che noi esponiamo. È La seconda mostra che facciamo durante il Giubileo, la prima era su San Francesco".