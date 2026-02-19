La Russa: "Su Sea Watch d'accordo con Meloni, una sentenza abnorme"

Roma, 19 feb. (askanews) - "Ho visto il post della presidente del Consiglio Meloni e mi trovo pienamente d'accordo e la ringrazio per non aver avuto esitazione a denunziare un qualche cosa che ci sembra soprattutto assurdo". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa parlando della sentenza di risarcimento alla nave Sea Watch stigmatizzata mercoledì 18 febbraio dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A margine della visita al Treno del ricordo alla stazione Ostiense a Roma La Russa ha sottolineato: "Non deve entrare nella polemica referendaria o cose del genere, ma credo che vada stigmatizzato un provvedimento che rende sempre più difficile fare rispettare le leggi in Italia. Credo che sia sotto gli occhi di tutti l'abnormità, secondo me, di una sentenza che vuole premiare chi aveva speronato una nave italiana delle forze dell'ordine".