ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2025

La Russa riceve la giornalista Del Vecchio "cacciata" dalla Flotilla

Roma, 16 set. (askanews) - Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto a Palazzo Giustiniani Francesca Del Vecchio, la giornalista de "La Stampa" che è stata fatta sbarcare dagli attivisti impegnati nella missione internazionale "Global Sumud Flotilla", diretta verso Gaza per rompere l'assedio di Israele, perché - secondo gli organizzatori - avrebbe diffuso informazioni "sensibili".

"L'ho incontrata, anche a nome del Senato, per esprimerle vicinanza e la mia solidarietà per quanto le è accaduto, cioé per essere stata allontanata mentre esercitava il suo diritto di raccontare quello che vedeva. Credo sia importante che il diritto dei giornalisti di poter liberamente esercitare la loro professione, senza mistificare, senza falsificare, sia garantito e credo che Francesca Del Vecchio, sia stata danneggiata senza alcuna colpa, per questo ho voluto mostrarle tutta la mia personale solidarietà", ha affermato La Russa.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi