ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

La Russa: primarie per candidato sindaco Milano non sono un dramma

Milano, 12 ott. (askanews) - La questione del candidato sindaco di Milano per il centrodestra si risolve "con la sintesi che è la tradizione del centrodestra. Non abbiamo mai avuto difficoltà a trovare un punto di convergenza, senza bisogno di scimmiottare la sinistra. Se dovessero esserci le primarie non sarebbe un dramma. Con le Primarie o senza primarie troveremo una via di coesione. Sbaglia solo chi dovesse dire, e facciamo finta che non l'abbia detto nessuno, 'O così o pomì', 'se ci piace così bene altrimenti andate da soli'.". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando con i giornalisti all'arrivo all'assemblea di Assolombarda a Milano.

Un vertice dei leader c'è già stato e ci sarà credo che entro la fine di ottobre, massimo ai primi di novembre, e inevitabile che ci sia una decisione per non rifare l'errore dell'altra volta", ha aggiunto.

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