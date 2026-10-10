ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2026

La Russa: primarie a Milano? No muro contro muro, serve sintesi

Rom, 10 ott. (askanews) - "Sono molto fiducioso, anche a Milano speriamo di vincere questa volta". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa rispondendo a una domanda dei giornalisti a proposito di eventuali primarie nel centrodestra per il scegliere il candidato alle Comunali a Milano, a margine della festa del Foglio a Firenze.

"Sarebbe sbagliato chiudere subito, come al solito il centrodestra troverà la sintesi con o senza primarie, non escludo niente. Guai a fare muro contro muro, noi non abbiamo chiesto le primarie ma se un partito importante della coalizione, specie a Milano, come la Lega le chiede non dico che bisogna farle, dico che non si può dire allora se ne va da solo, quello è sbagliato", ha risposto La Russa.

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